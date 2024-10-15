Генпрокурор Украины призвал Бразилию арестовать Путина по ордеру МУС

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Генеральный прокурор Украины Андрей Костин обратился к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, если он приедет на саммит G20, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

«Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства», — указал Костин.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решения о поездке Путина в Бразилию нет.

Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

Ранее МИД Украины призвал власти Туркменистана применить к Путину Римский статут во время визита в республику. С таким же обращением киев выступил перед поездкой российского лидера в Монголию.