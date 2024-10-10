Киев обратился к Ашхабаду с просьбой применить Римский статут к Путину

сегодня в 23:13

МИД Украины призвал власти Туркменистана применить к президенту России Владимиру Путину Римский статут во время официального визита в страну, пишет Lenta.ru .

Украинский МИД ссылается на «ордер» Международного уголовного суда, выданного в отношении главы российского государства.

Во внешнеполитическом ведомстве «выразили надежду на уважение норм международного права» со стороны Ашхабада.

Российский лидер вылетит в Туркменистан в четверг вечером, где примет участие в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития».