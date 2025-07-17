В Москве раскритиковали ограничения для российских СМИ в Британии

В посольстве России в Лондоне заявили газете «Известия» о систематическом давлении британских властей на российских журналистов.

По данным дипмиссии, корреспонденты из России сталкиваются с негласными ограничениями при доступе к ключевым мероприятиям и установлении профессиональных контактов, а также испытывают сложности с банковским обслуживанием.

Особую озабоченность вызвали планы с 1 июля 2025 года обязать российские государственные СМИ регистрироваться по схеме иностранного влияния, где Россия вместе с Ираном отнесена к «усиленной категории» контроля. В посольстве назвали это «очередным проявлением антироссийского курса» и нарушением принципов свободы прессы, которые Лондон сам провозглашает.

В Великобритании продолжает работать ряд российских медиа, однако вещание некоторых СМИ и деятельность отдельных журналистов остаются под запретом. В Москве расценивают такую политику как демонстрацию «нетерпимости к альтернативным точкам зрения».