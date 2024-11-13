Судью МУС в Гааге заочно арестовали в Москве

сегодня в 15:03

О заочном аресте ходатайствовал следователь. Алапини-Гансу обвиняется по части 2 статьи 301 УК РФ (незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей).

Срок ареста начнет исчисляться после того, как судью МУС в Гааге экстрадируют в Россию либо задержат на территории страны.

Ранее агентство Reuters писало о начавшемся расследовании против генпрокурора МУС Карима Хана, выдавшего ордер на арест президента России Владимира Путина. Его заподозрили в сексуальных домогательствах.

