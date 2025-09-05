Медведев: Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО
Фото - © Wikipedia.org, FinnishGovernment, CC BY 2.0
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не может игнорировать участие Финляндии в НАТО. По его словам, этот факт меняет военный подход к обустройству границы, сообщает РИА Новости.
Медведев напомнил, что Финляндия была связана с Россией, в том числе страны активно развивали торговлю. Теперь же государство является частью Североатлантического альянса.
«Это предопределяет и изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов», — заявил Медведев.
Ранее зампред Совбеза России в своей статье заявил, что государства Европы, охваченные воинственным безумием, подобно загипнотизированным ночным бабочкам, стремятся к разрушительному свету Североатлантического договора.