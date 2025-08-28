Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статьей заявил, что государства Европы, охваченные воинственным безумием, подобно загипнотизированным ночным бабочкам, стремятся к разрушительному свету Североатлантического договора, сообщает RT .

«До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки. Теперь разум уступает место стадному инстинкту», — написал Медведев.

Он также отметил, что еще недавно европейские страны осознавали возможность обеспечения своей безопасности вне военных блоков. Однако теперь рациональное мышление уступает место коллективному стадному чувству.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что страны-члены НАТО рассматривают Арктику как потенциальную площадку для военных действий и отрабатывают тактику применения войск в этой местности, в том числе при участии новых членов альянса — Финляндии и Швеции.