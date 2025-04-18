Медведев посоветовал ЕС взять пример с США по выходу из конфликта на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕС следует взять пример с США и выйти из украинского конфликта. Тогда Россия, по его словам, быстро с ним разберется, пишет ТАСС .

«Американские чиновники заявили, что США „умоют руки“ в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу. Мудро. Европе следует поступить так же. Тогда Россия быстрее со всем разберется», — написал он в соцсети X.

Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что Вашингтон готов выйти из переговорного процесса по украинскому кризису, если произойдет какой-либо саботаж.

Он также подчеркнул, что Штаты не ставят перед собой сроки по завершению украинского кризиса, однако эта история не должна растягиваться на долгий период.