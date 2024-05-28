Медведев объяснил, почему Москва устанавливает отношения с «Талибаном»*

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Медведев: Россия близка к установлению полноформатных отношений с «Талибаном»*

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что страна близка к установлению полноформатных отношений с движением «Талибан»*. По его словам, вектор поменялся, теперь пособниками террористов являются американские власти, сообщает ТАСС .

Медведев подчеркнул, что за 20 лет история совершила невообразимый скачок. В начале XXI века талибов считали террористами, а США — партнерам в борьбе за мир. Сейчас все наоборот.

«Теперь талибы снова у власти, и мы близки к установлению полноформатных отношений с ними», — заявил Медведев.

По его словам, власти Афганистана пытаются строить конструктивный диалог. Насколько это общение искреннее — покажет время.

Ранее МИД и Минюст доложили главе государства Владимиру Путину о том, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций в стране. Президент согласует позицию с другими ведомствами.

Также Москва направила приглашение движению «Талибан»* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). На форуме российская сторона обсудит с талибами сотрудничество во многих перспективных сферах.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.