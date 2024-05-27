Россия пригласила талибов на ПМЭФ

сегодня в 14:24

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва направила приглашение движению «Талибан»* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), сообщает ТАСС .

«Им (талибам-ред.) приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что на форуме российская сторона обсудит с представителями «Талибана»* сотрудничество во многих перспективных сферах, а том числе использование транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота России с обширным регионом.

Кабулов добавил, что в свою очередь талибы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке российских нефтепродуктов и других товаров повышенного спроса.

Петербургский международный экономический форум в текущем году пройдет с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум».

Ранее Кабулов сообщал, что МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о том, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций в стране.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.