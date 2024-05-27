Россия пригласила талибов на ПМЭФ
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Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва направила приглашение движению «Талибан»* принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), сообщает ТАСС.
«Им (талибам-ред.) приглашение направлено. Про уровень мне пока неизвестно», — сказал дипломат.
Он подчеркнул, что на форуме российская сторона обсудит с представителями «Талибана»* сотрудничество во многих перспективных сферах, а том числе использование транзитных возможностей Афганистана для расширения товарооборота России с обширным регионом.
Кабулов добавил, что в свою очередь талибы заинтересованы в продолжении расширения сотрудничества по закупке российских нефтепродуктов и других товаров повышенного спроса.
Петербургский международный экономический форум в текущем году пройдет с 5 по 8 июня в КВЦ «Экспофорум».
Ранее Кабулов сообщал, что МИД и Минюст доложили президенту России Владимиру Путину о том, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций в стране.
*организация признана террористической и запрещена в РФ.