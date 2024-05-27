Путину доложили, что «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций

Директор второго департамента Азии министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов рассказал, что МИД и Минюст доложили главе государства Владимиру Путину о том, что движение «Талибан»* можно исключать из списка запрещенных организаций в стране. Об этом сообщает ТАСС .

По его словам, указанная позиция министерств была передана президенту при согласовании с другими ведомствами.

Дипломат уточнил, что исключение «Талибана»* из списка запрещенных организаций обязательно.

«Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», — сказал Кабулов.

Как отметил дипломат, признание правительства талибов Россией сейчас гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году. При этом на сегодняшний день у РФ нет планов организовывать мероприятия или обмениваться поздравительными телеграммами с правительством талибов.

Ранее в мае 13 членов делегации «Талибан»* неделю жили в столичном аэропорту Шереметьево. Они делали пересадку, чтобы долететь до Казани и посетить форум, который проводила Торгово-промышленная палата Татарстана. Их не пустили в страну, так как у пограничников возникли вопросы к части делегации.

*организация признана террористической и запрещена в РФ.