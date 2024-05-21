Неделю жили в аэропорту: делегацию Талибана* не пустили в Россию на форум

Члены делегации Талибан* неделю жили в аэропорту Шереметьево. Всего в состав делегации входили 13 человек, сообщает Mash .

На прошлой неделе члены организации Талибан* прибыли в Москву, а затем отправились на пересадку до Казани. Они прибыли в Россию с целью посетить форум от Торгово-промышленной палаты Татарстана. У пограничных служб возникли вопросы к части делегации.

Половину членов Талибана*, прибывших в Россию на форум, не пустили в страну, оставив в гостинице аэропорта Шереметьево до выяснения обстоятельств.

Всего в состав делегации входили 13 человек, среди которых были и миллиардеры, готовые инвестировать в экономику Татарстана. Во главе с ними летел заместитель Торгово-промышленной палаты Афганистана. Вылететь вовремя не получилось, из-за чего делегация пропустила форум.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.