Медведев назвал стрелявшего в Фицо лютым маргиналом

Медведев о стрелявшем в премьера Фицо: лютый маргинал от интеллигенции

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он назвал писателя Юрая Цинтулу, стрелявшего в политика, лютым маргиналом.

Медведев обратил внимание, что первое покушение в Европе за десятилетие было совершено на политика, занимавшего разумную позицию по отношению к России. По его мнению, Фицо не пророссийский, а прагматичный и не русофоб.

С премьер-министром Словакии Медведев общался с 2008 года. Фицо олицетворяет ту часть истеблишмента, которая «не потеряла связь с реальностью» и не желает смерти своим гражданам. По словам зампреда Совбеза, таких людей остались единицы, и им нужно заняться своей безопасностью.

«Да, совершивший нападение — лютый маргинал от интеллигенции. Этакий Гаврило Принцип шиворот-навыворот. Да, он не любил Фицо. Писал разную чушь. Но в его поступке квинтэссенция новой Европы — дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он уверен, что Европа не хочет осознавать элементарные вещи и готова бросить своих граждан «в топку американской политики». Медведев пожелал Фицо скорейшего выздоровления.

Словацкая полиция обвинила писателя и сторонника оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Цинтулу в попытке убить Фицо из мести. Обвиняемому в покушении на жизнь премьера грозит срок от 25 лет до пожизненного заключения.