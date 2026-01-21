Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры на форуме в Давосе постараются убедить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оставить Гренландию в формальной собственности Дании.

«Трусливые европейские петушки, наглотавшись от страха транквилизаторов, будут убеждать напористого дядьку принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства», — написал Медведев в своем Telegram -канале.

Он подчеркнул, что Евросоюз позволит главе Белого дома взять Гренландию в бессрочное безвозмездное пользование, однако Трамп намерен раскрасить остров в цвета американского флага и стать как президент РФ Владимир Путин.

Медведев добавил, что Россия в ходе референдумов и СВО вернула свои исторические земли вместе «со своими людьми», а Гренландия никогда не была напрямую связана с США, которые неоднократно пытались приобрести остров.

Ранее стало известно, что в Европе активно обсуждают возможность бойкота предстоящего чемпионата мира по футболу в связи с планами президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию.

