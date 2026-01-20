В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026 из-за желания Трампа присоединить Гренландию
Фото - © Медиасток.рф
В Европе активно обсуждают возможность бойкота предстоящего чемпионата мира по футболу в связи с планами президента Соединенных Штатов Дональда Трампа присоединить Гренландию, сообщает Baza.
Ряд футбольных функционеров из Германии и Франции уже высказались за отказ от участия своих национальных сборных в мундиале. В британском парламенте также звучат подобные призывы. Согласно данным издания The Economist, обсуждение этого вопроса ведется на уровне Европарламента в Брюсселе.
Это уже не первый призыв к бойкоту предстоящего чемпионата мира по футболу. Они уже звучали после американской военной операции в Венесуэле. Болельщики призвали лишить США проведения турнира, а все матчи провести в Канаде и Мексике.
Кроме того, лишь за одну ночь протеста болельщики сдали около 17 тыс. билетов на предстоящие матчи мундиаля в США.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.
