Медведев: «Аннушка уже пролила масло», Зеленскому не сносить головы

Медведев дал интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, „Аннушка уже пролила масло“», — сказал зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что у генсекретаря ООН Антониу Гутерриша нет права толковать Устав организации.

