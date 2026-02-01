Медведев: «Аннушка уже пролила масло», Зеленскому не сносить головы
Фото - © РИА Новости
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский обречен.
Медведев дал интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, „Аннушка уже пролила масло“», — сказал зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что у генсекретаря ООН Антониу Гутерриша нет права толковать Устав организации.
