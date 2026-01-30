«Зачем лизать так глубоко, товарищи?»: Медведев раскритиковал генсека ООН

У генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша нет права толковать Устав организации. Оно есть только у Международного суда ООН, причем по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

У Гутерриша спросили, есть ли у Донбасса и Крыма, присоединенного к Украине в 1956 году, право на самоопределение по статье 1 Устава ООН, как и у народа Гренландии. Он ответил, что нет, поскольку в этом случае «превалирует принцип территориальной целостности государства».

Участники ООН, Генассамблея и Совбез имеют право ограниченного толкования Устава. Однако делать это они могут только в тех вопросах, которые относятся к их компетенции, напомнил зампред Совбеза РФ.

На Сан-Францисской конференции 1945 года признали, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава, добавил Медведев.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским „Советом мира“, что боятся остаться без работы. Иначе зачем лизать так глубоко, товарищи?» — отметил зампред Совбеза РФ.

