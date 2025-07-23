Мединский: РФ готова обменять военных ВСУ на жителей Курской области

Вечером 23 июля во дворце Чираган в Стамбуле состоялся третий раунд возобновившихся прямых переговоров между Россией и Украиной. По итогам встречи сторон глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что 101-й пункт прошлой договоренности выполнен не полностью — не все жители Курской области вернулись домой, сообщает ТАСС .

Мединский отметил, что 101-й пункт предыдущей договоренности с украинской стороной выполнен частично. Не все жители Курской области, захваченные в плен после вторжения ВСУ в российский регион, были возвращены на родину.

«РФ готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области», — заявил Мединский.

Ранее сообщалось, что на третьем раунде переговоров стороны договорились провести обмен не только военнопленными, но и мирными гражданами.

Также стороны могут повторить обмен пленными по формуле «1200 на 1200». С такой инициативой выступила Москва.

Перед стартом третьего раунда главы делегаций России и Украины, Владимир Мединский и Рустем Умеров, пообщались наедине. Общим составом переговоры стартовали в 20:38, а в 21:16 уже завершились. Продолжения контакта сторон в рамках этого раунда не будет.