Матвиенко назвала переговоры о безопасности в Европе без России утопией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью «Беларусь 1» , что разговоры об общеевропейской безопасности без России и Белоруссии являются утопией.

«Говорить о какой-то безопасности для Европы невозможно, сколько бы они миллиардов не выделили (на военные расходы — прим. ред.), говорить об общеевропейской безопасности без участия России и Беларуси — это утопия», — отметила она.

Матвиенко также подчеркнула, что Россия неоднократно заявляла, что безопасность должна быть равной для всех государств.

Ранее старший советник турецкого президента Реджепа Эрдогана Мехмет Учум в соцсети Х заявил, что Евросоюз — «больной человек современности». ЕС не имеет права учить Анкару демократии.