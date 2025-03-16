У Турции появились претензии к поведению Евросоюза
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Старший советник турецкого президента Реджепа Эрдогана Мехмет Учум в соцсети Х заявил, что Евросоюз — «больной человек современности». ЕС не имеет права учить Анкару демократии, сообщает РИА Новости.
«Пусть занимаются своим кризисом демократии и права», — отметил Учум.
Он добавил, что ЕС действует в отношении Турции лицемерно, а также проявляет неискренность. Экономический блок не преследует позитивные намерения. Он лишь хочет, чтобы государство ослабило сопротивлению терроризму.
ЕС не должен рассматривать Турцию лишь в плане обеспечения собственной безопасности. Анкара думает о членстве в Евросоюзе искренне. Брюссель же поступает наоборот — двулично, считает советник Эрдогана.
Так Учум высказался об отчете докладчика по Турции в Европарламенте Начо Амора. В нем говорилось, что ЕС собирается работать со страной в плане обороны, но вероятность вступления государства в ЕС минимальная.
Ранее дипломатический источник в Турции опроверг слухи о планах отправки своих солдат на Украину.