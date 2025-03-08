Турция опровергла слухи о планах отправить на Украину своих военных

Дипломатический источник в Анкаре опроверг информацию о конкретных планах Турции по военному участию в украинском конфликте. Представитель страны подчеркнул, что публикации в СМИ являются намеренными манипуляциями и не соответствуют реальному положению дел, пишет РИА Новости .

Издание Milliyet, ссылаясь на представителей оборонного ведомства Турции, сообщило о готовности страны рассмотреть участие в миротворческой миссии на территории Украины. Источники утверждали, что такой шаг может способствовать стабилизации обстановки в регионе. Турецкое министерство обороны совместно с другими государственными структурами продолжает мониторинг дипломатических усилий по урегулированию конфликта.

Британские и французские лидеры, как сообщила газета Telegraph, ведут закрытые переговоры о возможном направлении миротворческого контингента на украинскую территорию после завершения военных действий. Эта информация была получена от источников в правительственных кругах Великобритании 16 января.

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов выразил серьезную обеспокоенность, подчеркнув, что размещение военных из европейских стран в данном регионе может привести к дестабилизации обстановки.

Что касается сообщений о планируемой отправке турецких военнослужащих на Украину, источник агентства опроверг эти данные. По его словам, никаких окончательных решений не существует, а ведутся лишь предварительные дискуссии. Он также отметил распространение множества недостоверных сведений в СМИ, направленных на манипулирование общественным мнением по этому вопросу.

Франция, под руководством президента Эммануэля Макрона, активно поддерживает идею военного присутствия на территории Украины, которую ранее обсуждали с украинским лидером Владимиром Зеленским. Британский премьер-министр Кир Стармер, однако, проявляет определенную сдержанность в отношении данной инициативы.

По данным российской Службы внешней разведки, западные страны планируют разместить на украинской территории крупный контингент под видом миротворческих сил, насчитывающий порядка 100 тысяч военнослужащих. Российская разведка расценивает подобные действия как попытку фактического установления оккупационного режима в Украине под предлогом восстановления её военного потенциала.