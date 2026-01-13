Масштабные депортации изменили миграционную картину США

Впервые за 50 лет из США уехало больше мигрантов, чем приехало

Согласно предварительным оценкам экспертов Института Брукингса, в 2025 году США впервые за полвека столкнулись с отрицательным миграционным сальдо, сообщает РИА Новости .

По данным газеты Washington Post, из страны уехало на 10–295 тысяч человек больше, чем прибыло. Основной причиной этого феномена экономисты называют резкое ужесточение миграционной политики при администрации президента Дональда Трампа.

Поток легальных и нелегальных мигрантов, особенно из Мексики и стран Центральной Америки, практически иссяк из-за визовых ограничений, высоких сборов и закрытия большинства гуманитарных программ для беженцев.

Министерство внутренней безопасности США отчиталось, что за 2025 год из страны было выдворено свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов. Эти меры стали реализацией предвыборных обещаний Трампа, который в день инаугурации объявил о начале немедленной экстрадиции миллионов мигрантов и ввёл общенациональный режим чрезвычайной ситуации на южной границе.

