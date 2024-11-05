Маск планирует следить за выборами президента США вместе с Трампом

Миллиардер, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск планирует следить за результатами выборов президента США вместе с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом в поместье республиканца Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Американский предприниматель будет среди небольшого числа приглашенных на вечерние празднества в резиденции Трампа.

По мнению Илона Маска, если в президентской гонке проиграет республиканец Дональд Трамп, то эти выборы рискуют стать последними в истории США. Предприниматель отметил, что Соединенные Штаты также потеряли статус «подлинного государства» из-за напряженной ситуации на границе с Мексикой.

Президентские выборы в США проходят 5 ноября. Разница в поддержке Харрис и ее конкурента от республиканцев Дональда Трампа незначительная. Они уже получили по три голоса на первом открывшемся в стране избирательном участке в Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.