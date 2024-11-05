Илон Маск раскрыл, против кого заставляют голосовать Голливуд

Миллиардер, основатель компании SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск заявил, что голливудских звезд заставляют поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. По его словам, в противном случае знаменитостей угрожают лишить контрактов и отказать в съемках, сообщает ТАСС .

Маск отметил, что звездам Голливуда начал звонить «кто-то влиятельный».

«Этот человек говорит: „Знаете, было бы очень здорово, если бы вы поддержали Камалу (Харрис — ред.), хотя это ваше личное дело“», — отметил бизнесмен.

По мнению Илона Маска, если в президентской гонке проиграет республиканец Дональд Трамп, то эти выборы рискуют стать последними в истории США. Предприниматель отметил, что Соединенные Штаты также потеряли статус «подлинного государства» из-за напряженной ситуации на границе с Мексикой.