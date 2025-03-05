Макрон и Стармер готовы поехать с Зеленским в Вашингтон на переговоры с Трампом

Daily Mail: Стармер и Макрон поедут с Зеленским на переговоры с Трампом

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон отправятся в Вашингтон вместе с коллегой Владимиром Зеленским на следующей неделе. Они презентуют главе США Дональду Трампу план мирного урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, рассказали Daily Mail дипломатические источники, сообщает РИА Новости .

Макрон, Стармер и Зеленский планируют выступить «единым фронтом». Великобритания использует «все уровни», чтобы возобновить отправку Украине американской военной помощи.

Ранее Трамп заявил, что получил от России мощные сигналы о готовности к миру. Для завершения конфликта Соединенные Штаты планируют вести диалог как с РФ, так и Украиной.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал о разработке мирного договора по кризису. Над рядом деталей Вашингтон уже работает с Москвой.