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Вице-президент США Вэнс: есть детали, над которыми мы уже работаем с русскими

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о разработке мирного договора по украинскому кризису, сообщает газета «Известия» .

По его словам, Вашингтон взаимодействует с Москвой в целях достижения соглашения о мире, направленного на урегулирование украинского конфликта.

«Есть детали, которые действительно важны, над которыми мы уже работаем с русскими», — отметил Вэнс.

Ранее он выразил мнение, что лучшая гарантия безопасности для Украины — это не «миротворцы», а участие США в экономике Киева.