Вэнс посоветовал Украине экономические связи, а не миротворцев
Вэнс: участие США в экономике Киева лучше, чем отправка «миротворцев»
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Участие США в экономике Киева является лучшей гарантией безопасности, чем «миротворцы», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит RT.
Предоставление США Киеву «экономической перспективы» будет для неё лучше, чем «20 тысяч военнослужащих из любой страны, которая не воевала 30 или 40 лет», — отметил политик.
Вэнс подчеркнул обоюдную выгоду для Вашингтона и Киева в создании экономических связей.
Ранее вице-президент заявил, что США не будет вечно финансировать Украину. Он также рассказал подробности поведения украинской делегации в Белом доме 28 февраля 2025 года.