Вэнс посоветовал Украине экономические связи, а не миротворцев

Вэнс: участие США в экономике Киева лучше, чем отправка «миротворцев»

Участие США в экономике Киева является лучшей гарантией безопасности, чем «миротворцы», заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит RT .

Предоставление США Киеву «экономической перспективы» будет для неё лучше, чем «20 тысяч военнослужащих из любой страны, которая не воевала 30 или 40 лет», — отметил политик.

Вэнс подчеркнул обоюдную выгоду для Вашингтона и Киева в создании экономических связей.

Ранее вице-президент заявил, что США не будет вечно финансировать Украину. Он также рассказал подробности поведения украинской делегации в Белом доме 28 февраля 2025 года.