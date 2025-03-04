Вэнс сделал заявление по срокам финансирования Украины

США не могут вечно финансировать Украину, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова приводит ТАСС со ссылкой на интервью Fox News.

«Вы не можете вечно финансировать войну (на Украине - ред.). Американский народ не станет этого терпеть», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет Белого дома, пока не примет детали мирного соглашения по Украине, отметил Вэнс.

Политик добавил, что американский лидер Дональд Трамп первые полчаса встречи с Зеленским «старался быть любезным и добрым», несмотря на «уколы» в свой адрес со стороны гостя.

Вэнс добавил, что киевская делегация после стычки Трампа и Зеленского пыталась продолжить переговоры, но это уже было невозможно.

Делегация Украины во главе с Зеленским прибыла в Белый дом 28 февраля 2025 года. Зеленский пытался навязать американской стороне свои взгляды на окончание конфликта на Украине, но вел себя не дипломатично и был выставлен из резиденции президентов США.