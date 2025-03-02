В Белом доме дали оценку Зеленскому на встрече с Трампом

Владимир Зеленский не хотел вести переговоры о мире на встрече с президентом США Дональдом Трампом, проявляя враждебность и грубость, заявила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Зеленский прибыл в настрое нежелания вести переговоры о мире. Он был враждебен и груб», — сообщила американская чиновница, ее слова приводит РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Зеленский в Овальном кабинете ввязался в перепалку с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и не давал говорить Трампу, уточнила Левитт.

Встреча Зеленского и Трампа была фактически сорвана из-за выпадов украинской стороны. Зеленский покинул Белый дом раньше времени и затем вылетел в Лондон, отменив ряд мероприятий.