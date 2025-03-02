Левитт: Трамп съел обед Зеленского после перепалки в Овальном кабинете

Встреча президента США Дональда Трампа и его украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете закончилась перепалкой, затем глава Украины быстро покинул резиденцию, оставшись голодным. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что оставшийся обед съел американский президент. Об этом сообщает Lenta.ru .

По ее словам, что Трамп отменил свой обед, так как чувствовал, что Зеленский не в состоянии проводить мирные переговоры. Президент «в прямом и переносном смысле съел обед Зеленского». Ему понравилась приготовленная для украинцев еда.

Как рассказал замглавы аппарата Белого дома Дэн Скавино, для гостей приготовили жареного цыпленка с розмарином под пюре из корня сельдерея. Также в меню был зеленый салат с помидорами, капустой, спаржей и медовой заправкой, а на десерт — крем-брюле, ассорти из ягод и цитрусовое печенье.

После того, как делегация из Киева покинула резиденцию президента, Трамп не стал отказываться от обеда. Скавино уточнил, что глава государства пригласил за стол несколько членов команды из-за наличия свободных мест.

Кроме того, корреспондент Fox News Джеки Генрих рассказала, что еду украинской делегации, могли отдать сотрудникам Белого дома.