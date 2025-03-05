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Трамп: я получил от России мощные сигналы о готовности к миру

Американский президент Дональд Трамп сказал, что представители США общались с российскими коллегами. В ходе диалога Вашингтон получил конкретные сигналы от Кремля о том, что там не против завершения украинского конфликта, сообщает « Интерфакс ».

«Я получил мощные сигналы о готовности к миру», — отметил Трамп.

Американский президент считает, что для окончания конфликта предстоит вести диалог как с Москвой, так и с Киевом.

Ранее Дональд Трамп сказал, что получил сигнал от президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры.