Трамп: я получил от России мощные сигналы о готовности к миру
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Американский президент Дональд Трамп сказал, что представители США общались с российскими коллегами. В ходе диалога Вашингтон получил конкретные сигналы от Кремля о том, что там не против завершения украинского конфликта, сообщает «Интерфакс».
«Я получил мощные сигналы о готовности к миру», — отметил Трамп.
Американский президент считает, что для окончания конфликта предстоит вести диалог как с Москвой, так и с Киевом.
Ранее Дональд Трамп сказал, что получил сигнал от президента Украины Владимира Зеленского о готовности вести переговоры.