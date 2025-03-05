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Трамп сказал, что получил сигнал от Зеленского о готовности вести переговоры

Американский президент Дональд Трамп во время произнесения речи в конгрессе США сказал, что получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского. В нем политик затронул тему переговоров, сообщает RT .

Зеленский сказал, что Украина готова начать диалог.

Политик прокомментировал перепалку, которая произошла 28 февраля в Белом доме. Зеленский сказал, что сожалеет о произошедшем. Он предложил исправить ситуацию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что после приостановки военной помощи США поведение Владимира Зеленского сложно будет предсказать.