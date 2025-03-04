Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал перепалку с американским лидером Дональдом Трампом, которая произошла в Белом доме 28 февраля. Он не стал приносить извинения республиканцу. Об этом следует из его поста в соцсети Х.

При этом Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего. По его словам, встреча с Трампом прошла не так, как было запланировано.

«Сожалею, что это произошло. Пора все исправить», — написал Зеленский.

Украинский президент добавил, что готов работать под «сильным руководством президента Трампа», чтобы добиться мира на Украине.

Трамп после перепалки с Зеленским в Белом доме потребовал от того публичных извинений. Это нужно было, чтобы наладить отношения между Киевом и Вашингтоном.