Администрация американского президента Дональда Трампа хочет публичных извинений от Владимира Зеленского после их скандальной перепалки на встрече в Белом доме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

«Администрация Трампа в частном порядке ясно дала понять, что хочет публичных извинений от Зеленского, чтобы наладить отношения», — говорится в сообщении.

На встрече с президентом США в Вашингтоне 28 февраля Зеленский начал с ним пререкаться. Через некоторое время после этого делегацию из Киева выгнали из Белого дома.

Украинский кризис может быть окончен на условиях РФ после того, как президент Владимир Зеленский устроил словесную перепалку в прямом эфире с американским коллегой Дональдом Трампом. Из-за случившегося Киев оказался в беспрецедентно уязвимом положении, рассказал ТАСС депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.