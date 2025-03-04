Лавров: поведение Зеленского после заморозки помощи США нельзя предсказать
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что после приостановки военной помощи США поведения Владимира Зеленского трудно будет предсказать, сообщает РИА Новости.
«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — заявил он в эфире Первого канала.
В своем обращении к гражданам Украины Зеленский напомнил, что ранее США уже приостанавливали различную помощь Киеву с начала СВО, но в текущем моменте Вооруженные силы Украины сильнее, чем были в 2022 году. По его словам, украинские спецслужбы также успели наработать алгоритмы, как действовать при любом развитии событий, у Киева все еще есть средства защиты.
В ночь на 4 марта США полностью приостановили поставки военной помощи Украине. По мнению украинского чиновника, этот факт приведет к потерям территорий.