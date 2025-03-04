Лавров: поведение Зеленского после заморозки помощи США нельзя предсказать

«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — заявил он в эфире Первого канала.

В своем обращении к гражданам Украины Зеленский напомнил, что ранее США уже приостанавливали различную помощь Киеву с начала СВО, но в текущем моменте Вооруженные силы Украины сильнее, чем были в 2022 году. По его словам, украинские спецслужбы также успели наработать алгоритмы, как действовать при любом развитии событий, у Киева все еще есть средства защиты.

В ночь на 4 марта США полностью приостановили поставки военной помощи Украине. По мнению украинского чиновника, этот факт приведет к потерям территорий.