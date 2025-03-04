Зеленский в новом обращении к украинцам рассказал, что будет с помощью США

После скандальной поездки в Вашингтон, которая состоялась 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам своей страны, в котором пообещал прояснить отношения с Америкой и рассказал, как Киев будет справляться без помощи Штатов, сообщает «Политика Страны» .

«Сегодня у многих один вопрос: что будет дальше с помощью Америки? Я поручил министру обороны Украины (Рустему Умерову — ред.), руководителям наших исследований, дипломатам связаться со своими соответствующими в США и получить официальную информацию. Люди не должны догадываться. Украина и Америка заслуживают важного диалога, четкой позиции друг друга», — заявил Зеленский.

В своем обращении к гражданам Украины Зеленский напомнил, что ранее США уже приостанавливали различную помощь Киеву с начала СВО, но в текущем моменте Вооруженные силы Украины сильнее, чем были в 2022 году. По его словам, украинские спецслужбы также успели наработать алгоритмы, как действовать при любом развитии событий, у Киева все еще есть средства защиты.

В конце почти четырехминутной речи Зеленский подчеркнул, что никто из украинской власти не желает нескончаемой войны и для Киева важны нормальные, партнерские отношения с Америкой. Только так можно добиться реального завершения конфликта.

Ранее Зеленский публично признался, что сожалеет о перепалке с американским президентом Дональдом Трампом, которая произошла в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Он заявил, что готов все исправить.