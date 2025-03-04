Politico: приостановка помощи США будет стоить Украине территорий

В ночь на 4 марта США полностью приостановили поставки военной помощи Украине. По мнению украинского чиновника, этот факт приведет к потерям территорий, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Как заявил чиновник, пусть и временное, но прекращение военной поддержки создаст серьезные трудности для Украины, однако не станет фатальным ударом. По его словам, такая пауза является скорее инструментом дипломатического давления, чем полным прекращением взаимодействия, потому что поставки оружия и денег могут возобновиться в любой момент.

Несмотря на то, что эта ситуация может привести к дополнительным человеческим жертвам и территориальным потерям, она не станет решающим фактором в конфликте. Источник оптимистично оценивает перспективы достижения компромисса между Киевом и Вашингтоном, полагая, что стороны найдут взаимоприемлемое решение.

Ранее политолог Сергей Марков оценил силы Киева и рассказал, как долго протянет Украина без поставок американского вооружения. Он предполагает, что Вооруженным силам Украины хватит оружия и боеприпасов примерно до конца 2025 года.