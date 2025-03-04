Эксперт рассказал, на сколько ВСУ хватит оружия после приостановки помощи от США

Политолог Марков: запасов оружия на Украине хватит до конца 2025 года

США приостановили поставки военной помощи Киеву 4 марта. Политолог Сергей Марков считает, что Украина накопила достаточно большие запасы вооружения, которых хватит как минимум до конца 2025 года, сообщает «ФедералПресс» .

По оценкам эксперта, после приостановки финансирования Вашингтоном негативный эффект для Украины наступит не сразу: ранее поставленные запасы вооружения позволят ВСУ продолжать боевые действия в точение многих месяцев.

«По некоторым оценкам, Украина обладает запасами оружия, достаточными как минимум до конца 2025 года», — отметил он.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский после скандальной встречи с главой США Дональдом Трампом может попытаться повиниться и наладить отношения с Вашингтоном, добавил Марков.

По его мнению, серьезно снизить боеспособность ВСУ могла бы приостановка работы системы Starlink Илона Маска, однако разорвать контракты способен только Пентагон.

О приостановке военной помощи со стороны Вашингтона стало известно в ночь на вторник. Как заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, администрация Трампа решила больше не кормить «нацисткую шавку» в лице Зеленского.

Администрация экс-президента США Джо Байдена регулярно оказывала помощь Украине, за счет которой Киев мог закупать американскую военную технику. В 2023 году финпомощь от Штатов составила почти 11 млрд долларов, от ЕС — 35 млрд евро. А всего с начала украинского конфликта Запад выделил Киеву в общей сложности 267 млрд евро на военные и гуманитарные нужды.