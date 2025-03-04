Эксперт рассказал, на сколько ВСУ хватит оружия после приостановки помощи от США
США приостановили поставки военной помощи Киеву 4 марта. Политолог Сергей Марков считает, что Украина накопила достаточно большие запасы вооружения, которых хватит как минимум до конца 2025 года, сообщает «ФедералПресс».
По оценкам эксперта, после приостановки финансирования Вашингтоном негативный эффект для Украины наступит не сразу: ранее поставленные запасы вооружения позволят ВСУ продолжать боевые действия в точение многих месяцев.
«По некоторым оценкам, Украина обладает запасами оружия, достаточными как минимум до конца 2025 года», — отметил он.
Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский после скандальной встречи с главой США Дональдом Трампом может попытаться повиниться и наладить отношения с Вашингтоном, добавил Марков.
По его мнению, серьезно снизить боеспособность ВСУ могла бы приостановка работы системы Starlink Илона Маска, однако разорвать контракты способен только Пентагон.
О приостановке военной помощи со стороны Вашингтона стало известно в ночь на вторник. Как заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, администрация Трампа решила больше не кормить «нацисткую шавку» в лице Зеленского.
Администрация экс-президента США Джо Байдена регулярно оказывала помощь Украине, за счет которой Киев мог закупать американскую военную технику. В 2023 году финпомощь от Штатов составила почти 11 млрд долларов, от ЕС — 35 млрд евро. А всего с начала украинского конфликта Запад выделил Киеву в общей сложности 267 млрд евро на военные и гуманитарные нужды.