Медведев: администрация Трампа не хочет кормить «нацистскую шавку» в Киеве
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал украинского президента Владимира Зеленского паразитирующей «нацистской шавкой», которую администрация американского лидера Дональда Трампа решила больше не кормить, сообщает ТАСС.
По словам Медведева, «блохастый кобель» был подобран Европой. Однако это действие оказалось бессмысленным, потому что он опасен.
Медведев сказал, что лучший вариант, который остается, — это «усыпить больного пса». Он предложил Европе отказаться от поддержки Зеленского вслед за США.
Такое заявление зампред Совбеза РФ сделал на фоне новостей о том, что США приостановили военную помощь Украине по решению Трампа. Американский президент предложил сосредоточиться на дипломатических усилиях в урегулировании конфликта на Украине.