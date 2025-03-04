По словам Медведева, «блохастый кобель» был подобран Европой. Однако это действие оказалось бессмысленным, потому что он опасен.

Медведев сказал, что лучший вариант, который остается, — это «усыпить больного пса». Он предложил Европе отказаться от поддержки Зеленского вслед за США.

Такое заявление зампред Совбеза РФ сделал на фоне новостей о том, что США приостановили военную помощь Украине по решению Трампа. Американский президент предложил сосредоточиться на дипломатических усилиях в урегулировании конфликта на Украине.