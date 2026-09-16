Психолог Кочнев объяснил причины подростковой групповой жестокости

Подростковый психолог Антон Кочнев рассказал, почему конфликты среди сверстников перерастают в групповые нападения с унижением и видеосъемкой, сообщает Сургут Информ .

Подростковые конфликты иногда перерастают в групповые нападения. Агрессоры избивают сверстников, унижают их, заставляют извиняться или вставать на колени, а происходящее снимают на камеру.

Психолог и психотерапевт Антон Кочнев пояснил, что стремление объединяться в группы естественно для подросткового возраста. Подростки формируют идентичность, отделяются от взрослых и ищут место среди ровесников. Неготовность к взрослой жизни может толкать их доказывать значимость примитивными способами.

В группе подростку проще почувствовать силу, особенно перед зрителями, отметил Кочнев. По его словам, по отдельности участники могут быть менее агрессивны. Видеозапись нападения становится инструментом самоутверждения: унижая другого, агрессор пытается повысить статус в глазах окружающих.

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