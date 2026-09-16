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Мособлводоканал устранил 63 засора на сетях Подмосковья за неделю

Аварийно-восстановительные бригады «Мособлводоканала» за неделю ликвидировали 63 засора на сетях водоотведения Подмосковья. Этот показатель стал минимальным с начала 2026 года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Аварийно-восстановительные бригады Мособлводоканала за последнюю неделю устранили 63 засора на сетях водоотведения. По данным диспетчерской службы предприятия, это минимальный недельный показатель с начала 2026 года.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что более 50 водоканалов проводят промывку трубопроводов. Работы помогают увеличить пропускную способность сетей, предотвратить засоры и защитить трубы от коррозии.

Засоры в магистральных коллекторах формируются постепенно. На неровностях труб скапливаются влажные салфетки, средства гигиены, бытовой мусор и жировые отложения из кухонных стоков. Когда сечение трубы сужается, вода продолжает проходить, а твердые отходы задерживаются и образуют затор.

Для устранения таких пробок Мособлводоканал использует каналопромывочные машины и илососы. Предприятие напомнило жителям о необходимости соблюдать правила эксплуатации канализации и не смывать в унитаз посторонние предметы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.