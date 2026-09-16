В Подмосковье установили 8,8 тыс катафотов на региональных дорогах

Специалисты Мосавтодора установили 8,8 тыс. катафотов на 111 участках региональных дорог в 18 округах Подмосковья в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора установили 8 800 катафотов на 111 участках региональных дорог в 18 округах Подмосковья. Объекты выбрали с учетом данных об аварийности в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Светоотражающие элементы смонтировали на осевой линии дорог в шахматном порядке, чтобы повысить видимость для водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов, где имеются опасные повороты, в том числе на местах, где ранее произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в муниципальных округах Шатура и Чехов, а также в Балашихе. В Шатуре более 2 400 катафотов установили на 34 участках, в Чехове разместили 758 элементов на 13 участках, включая 476 между деревнями Алферово и Гришино. На восьми участках Восточного шоссе в Балашихе смонтировали 708 катафотов.

Работы также провели у поселка Красная Пойма в Луховицах, деревни Подушкино в Сергиево-Посадском округе, на подъездах к Вербилкам и деревне Ляхово, на обходе Высоковска в Клину и Наро-Фоминском шоссе в Одинцовском округе. В 2025 году на региональных дорогах обустроили 13 тыс. катафотов. Актуальная информация доступна в официальном канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.