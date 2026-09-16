Жители Коломны и Озер начали вакцинацию от гриппа

Жители Коломны и Озер могут привиться от гриппа в подразделениях Коломенской больницы. Вакцина уже поступила в медучреждения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты Коломенской больницы начали вакцинацию пациентов от гриппа. Первая партия вакцины уже поступила в медучреждения.

Взрослые и детские поликлиники готовы к кампании. Взрослые могут сделать прививку в больнице и выездных прививочных пунктах, детей будут вакцинировать организованно в детских садах и школах.

«На формирование иммунитета после вакцинации необходимо две-три недели, поэтому оптимальные сроки вакцинации — сентябрь–октябрь», — сказала врач-эпидемиолог Коломенской больницы Екатерина Кривощапова.

Врачи рекомендуют в первую очередь привиться медикам, работникам образования, транспорта и сферы обслуживания, людям старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, воспитанникам детских садов, школьникам и студентам. Для вакцинации нужно обратиться в поликлинику, амбулаторию или ФАП по месту жительства. Запись доступна через личный кабинет портала «Здоровье» или «Добродел Здоровье», по номеру 122 и в инфоматах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.