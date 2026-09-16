Пожарную безопасность образовательных учреждений обсудили в Подмосковье

Противопожарную защиту образовательных учреждений Подмосковья обсудили на заседании региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В текущем году проверку перед стартом учебного процесса прошли 819 организаций. Главный государственный инспектор по пожарному надзору региона Александр Медведев рассказал, что при инспекциях прежде всего смотрели на работоспособность систем оповещения, состояние эвакуационных выходов и готовность персонала действовать в экстренных ситуациях.

Хотя в целом учреждения признаны готовыми, специалисты все же обнаружили нарушения. На данный момент под особым контролем МЧС остается 81 объект, где зафиксировано 460 недочетов. В их числе — неисправность систем автоматической защиты, применение оборудования с истекшим сроком службы (свыше 10 лет) и несоответствие эвакуационных путей нормативам.

Отдельно выделили 103 объекта, которые не проходили приемку из-за капремонта или строительства. Для таких учреждений МЧС предлагает шире применять профилактические визиты. Это даст руководству школ возможность оперативно устранить нарушения и получить экспертную оценку безопасности систем противопожарной защиты.

Помимо технического оснащения, внимание уделяется подготовке детей и педагогов. В регионе вводятся единые методические планы, с помощью которых учителя смогут самостоятельно проводить качественные уроки по пожарной безопасности.

Сентябрь в Подмосковье назван «Месячником безопасности». В школах идут инструктажи, открытые уроки и тренировки, в том числе по алгоритмам действий при угрозе БПЛА. 16 сентября во всех учебных заведениях области провели масштабные учения по эвакуации.

Как отметили в МЧС, подобный комплексный подход — от замены устаревшего оборудования до регулярных практических занятий — позволит сформировать максимально безопасную среду для подмосковных школьников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.