Врач назвала оптимальный интервал между ужином и сном

Испанский врач Ана Перес Баллеста посоветовала ужинать за два-три часа до сна. Она также заявила, что поздняя еда не вредит ночному восстановлению, сообщает «Царьград» .

Эксперт рассказала, что время последнего приема пищи зависит от того, когда человек ложится спать. Универсального часа для ужина не существует.

Оптимальный интервал между ужином и сном составляет два-три часа, пояснила специалист. Этот промежуток позволяет подобрать подходящее время для каждого человека.

Баллеста также опровергла мнение, что поздняя еда ухудшает ночной отдых. По ее словам, переваривание пищи не мешает восстановлению организма, гормональной регуляции и обновлению клеток. Если график сбился и ужин оказался поздним, повода для тревоги нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.