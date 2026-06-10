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Подростки задержаны после взрыва машины сотрудника НИИ в Москве

Подростков задержали после взрыва автомобиля одного из сотрудников научно-производственного предприятия в Москве, сообщает пресс-служба СУ СК России по столице.

Накануне на парковке на улице Введенского в районе Коньково произошел взрыв машины Zeekr. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222.1, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (покушение на убийство, незаконное хранение взрывчатых веществ).

Установлено, что несовершеннолетняя девушка под руководством куратором забрала из тайника взрывчатку и передала ее подростку. Парень разместил устройство и gps-трекер на автомобиль.

В результате оперативных действий силовиков в результате происшествия пострадавших нет. Подозреваемых задержали на месте преступления. Подростков проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Следователи предъявили фигурантам обвинение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к покушению на убийство.

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