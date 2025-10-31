Лукашенко заявил, что «послал» Вашингтон за требование извиниться перед Литвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «послал» США за требование извиниться перед Литвой за ситуацию с метеозондами, пишет ТАСС .

«Я же сказал, что мы извинимся, но если будем виноваты. За что мне извиняться? Но американцы от нас требуют извинений и литовцы», — отметил он.

По его словам, в сложившейся ситуации он не видит ни своей вины, ни белорусов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с инициативой надолго закрыть границу с Белоруссией. Также он хочет перекрыть транзит в Калининград из-за захода метеозондов в пространство страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.