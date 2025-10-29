Стало известно, почему Литва хочет закрыть границу с Белоруссией

Политолог: Литва хочет закрыть границу с Белоруссией, чтобы заявить о себе

Руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Александр Бобров предупредил о возможных серьезных последствиях решения Вильнюса на месяц полностью перекрыть автомобильное сообщение с Белоруссией. По его мнению, это нельзя рассматривать просто как локальный конфликт между двумя соседними государствами. Он считает, что так Прибалтика снова пытается заявить о себе, сообщает RT .

По словам аналитика, такие действия представляют собой стремление прибалтийских стран снова продемонстрировать себя в качестве передовых государств, находящихся на переднем крае событий.

Бобров пояснил, что подобные действия представляют собой своего рода опорные пункты в противостоянии с Россией. По его словам, время принятия данного решения не случайно совпадает с проведением конференции в Минске, посвященной вопросам безопасности, на которой рассматриваются принципы построения системы безопасности в евразийском регионе.

Эксперт отметил, что это в очередной раз показывает деструктивный подход Евросоюза. Он добавил, что ЕС, который ранее играл ключевую роль на международной арене, теперь фактически становится западной окраиной огромного евразийского пространства. При этом в Европе прекрасно осознают, что глобальный центр влияния переместился в восточном направлении.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа выступил с инициативой надолго закрыть границу с Белоруссией. Также он хочет перекрыть транзит в Калининград из-за захода метеозондов в пространство страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.