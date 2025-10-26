Глава Литвы Науседа выступил с инициативой надолго закрыть границу с Белоруссией

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил с инициативой надолго закрыть границу с Белоруссией. Также он хочет перекрыть транзит в Калининград из-за захода метеозондов в пространство страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы европейской страны.

Науседа отметил, что такие меры предложит правительство уже на следующей неделе. Власти Литвы обсудят долгосрочное закрытие границы с Белоруссией и ограничение транзита в Калининград.

Науседа инициирует межведомственное совещание 28 октября. Оно пройдет на фоне того, что якобы в Литву из Калининграда запускают метеозонды.

На неделе в течение трех ночей не функционировали аэропорты в Литве. Причиной называли «нелегально перевозящие товары из-за рубежа метеозонды», которые якобы вылетали из Белоруссии. В Литве задержали четырех подозреваемых.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.