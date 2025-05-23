Лукашенко пожаловался на отсутствие мужиков и не желающих рожать девчонок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти страны будут изучать новые методы улучшения демографической ситуации, потому что в странах Европы, в том числе в республике, «девчонки не хотят рожать». Белорусский лидер также посетовал, что сейчас «стоптались мужики», сообщает «Пул Первого» .

В пятницу, 23 мая, Лукашенко посетил горно-обогатительный комплекс, находящийся на калийном месторождении в Любанском районе Минской области. Президент обсудил завершение проекта по строительству объекта и ввод в его в эксплуатацию, однако также упомянул и о демографических проблемах.

Лукашенко обратил внимание, что в Европе, в том числе в Белоруссии, женщины стали реже рожать. По его словам, белорусское правительство займется решением этого вопроса и подумает над новыми мерами поддержки семей.

«Девчонки рожать не хотят. Сейчас мы будем думать о новых мерах поддержки многодетных и прочих семей. Не только жилье. Хотя, я думал, жилье построим, так все побегут рожать. Ничего подобного. Не надо жилье и все это. Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают. Да и мужики уже… Ты видишь, „стоптались“ мужики. После нашего с тобой поколения мужиков нет. Там как зерно отыскиваем», — рассказал президент Белоруссии во время посещения комплекса.

Ранее Лукашенко заявлял, что Минск и Москва продвинулись в вопросе размещения в республике новейшего вооружения, в том числе российского ракетного комплекса «Орешник». Президент подчеркивал, что Минск «ни на кого нападать не собирается», но готов постоять за себя и «не подведет российских братьев».