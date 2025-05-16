«Мы здесь не шутим»: Лукашенко высказался об «Орешнике»

Лукашенко — Белоусову: мы не хотим нападать, но российских братьев не подведем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой Минобороны России Андреем Белоусовым заявил, что Минск «ни на кого нападать не собирается», однако при необходимости будет защищаться и «не подведет российских братьев». Он также подчеркнул, что Минск и Москва продвинулись в вопросе размещения на белорусской территории новейшего вооружения, в том числе ракетного комплекса «Орешник», сообщает Газета.ru .

Лукашенко обратил внимание, что «все должны понимать, что мы здесь не шутим». По словам президента, Белоруссия не намерена нападать на другие страны, но если ее жителям или территории будет грозить опасность, то страна готова постоять за себя.

«Мы ни на кого нападать не собираемся, но, если… Мы вынуждены защищать не только свою историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои, наше Отечество… В этом вы можете быть уверены: мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев», — сказал Лукашенко.

Ранее президент анонсировал поступление «Орешника» на вооружение белорусской армии. В республике могут разместить 10 российских ракетных комплексов.

Александр Лукашенко с сыном Николаем также посещали парад по случаю Дня Победы в Москве.